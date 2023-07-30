عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظواهر جوية استثنائية ومفاجأة في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا مذ  أمس بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، بل وصل الانخفاض إلى 5 درجات في بعض المناطق، موضحة أن هذا الانخفاض يرجع لوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع، حيث تتراوح العظمى مابين الـ 35  والـ 36 درجة مئوية في الظل، منوهة بأن هناك استمرار أيضًا في ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة متوقع استمراره على مدار شهر أغسطس؛ ولهذا السبب يعتبر هذا الشهر هو ذروة الارتفاعات في فصل الصيف.
 

طقس اليوم الأحد

وأوضحت أن الطقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل يوجد نشاط نسبي للرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس طقس اليوم توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسرب نتيجة الثانوية العامة

بسبب الأعلاف.. تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم وهذا ثمن البانية الآن

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ