ظواهر جوية استثنائية ومفاجأة في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا مذ أمس بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، بل وصل الانخفاض إلى 5 درجات في بعض المناطق، موضحة أن هذا الانخفاض يرجع لوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع، حيث تتراوح العظمى مابين الـ 35 والـ 36 درجة مئوية في الظل، منوهة بأن هناك استمرار أيضًا في ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة متوقع استمراره على مدار شهر أغسطس؛ ولهذا السبب يعتبر هذا الشهر هو ذروة الارتفاعات في فصل الصيف.



طقس اليوم الأحد

وأوضحت أن الطقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل يوجد نشاط نسبي للرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء.