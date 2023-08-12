تفاصيل ابتكار طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ روبوتا للزراعة

قال عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدولة المصرية تولي البيئة اهتماما كبيرا، ولذلك قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ بإبتكار روبوت لخدمة المزارعين.



وأضاف عبدالرزاق الدسوقي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن طلاب كلية الذكاء الاصطناعي يمثلون المستقبل، متابعا: الطلاب قدموا روبوت للزراعة الذكية، والذي يضم تقنيات عديدة.



واسترسل: الروبوت مرفق به كاميرا وقادر على التحرك في الأراضي الزراعية، ويعمل على رصد كافة الآفات الزراعية، ونسب الرطوبة في التربة.