عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميمي جمال : زوجي طلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن الفنان صلاح السعدني منعزل تماما عن كل الناس ولكنها اطمأنت على صحته من ابنه الفنان أحمد السعدني.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي الفنان حسن مصطفى كان عشرة عمري وأبو ولادي، ومكنتش بحب ازعله في أي حاجة، وطلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه، ولكن صالحته ورجعنا لبعض وقتها".

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أن الفنان حسن مصطفى كان رجل بيحب بيته وأولاده، وكنا متفقين أنه لما نكون مع بعض ننسى أن احنا فنانين".

 

يسألون عليا باستمرار

 

وأشارت ميمي جمال إلى أن الفنانة رانيا فريد شوقي وصابرين وصفية العمري يسألون عليا باستمرار.

الفنانة ميمي جمال حسن مصطفي نهال طايل برنامج “تفاصيل الفنان صلاح السعدني رانيا فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من روسيا بعد تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاجنر

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ