ميمي جمال : زوجي طلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن الفنان صلاح السعدني منعزل تماما عن كل الناس ولكنها اطمأنت على صحته من ابنه الفنان أحمد السعدني.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي الفنان حسن مصطفى كان عشرة عمري وأبو ولادي، ومكنتش بحب ازعله في أي حاجة، وطلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه، ولكن صالحته ورجعنا لبعض وقتها".

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أن الفنان حسن مصطفى كان رجل بيحب بيته وأولاده، وكنا متفقين أنه لما نكون مع بعض ننسى أن احنا فنانين".

يسألون عليا باستمرار

وأشارت ميمي جمال إلى أن الفنانة رانيا فريد شوقي وصابرين وصفية العمري يسألون عليا باستمرار.