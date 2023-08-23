عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل «بريجوجين» بداخلها.. روسيا تعلن هبوط الطائرة الثانية التابعة لفاجنر

صدى البلد

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن هبوط طائرة ثانية مملوكة لقائد مجموعة فاجنر هبطت قبل قليل في مطار قرب موسكو.

  أعلنت مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن وجود قائد مجموعة المرتزقة الروسية يفجيني بريجوجين على متن طائرة أخرى تحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار.

ونفت مجموعة فاجنر الروسية أنباء مقتل قائد المجموعة بريجوجن على متن الطائرة المحطمة والتي كانت في طريقها إلى موسكو.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، منذ قليل، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت  شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

10 أشخاص اعلام روسي الطائرة المنكوبة الطيران المدني الروسي العاصمة الروسية موسكو العاصمة الروسية الروسية موسكو الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

موضوعات متعلقة

بولتيكيو: بريجوجين أخطأ بتفكيره أنه سيبقى على قيد الحياة بعد التمرد على روسيا

تاس: العثور على 8 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة في موسكو

روسيا تعلن دوران طائرة فاجنر الثانية حول موسكو بـ تعرّج

على متن طائرة أخرى.. مجموعة فاجنر تنفي وفاة بريجوجين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية توافق على اعتقال عمران خان

ترشيحاتنا

مسئول روسي يؤكد مصرع بريجوجين وأوتكين في حادث الطائرة المحطمة بموسكو

بيرولا .. أحدث سلالات كورونا المنتشرة في العالم

سمير فرج: أخبارا متضاربة حول مقتل قائد مجموعة فاجنر.. والرد سيكون عنيفا

صحيفة ألمانية : زعيم فاجنر كان عائدا من أفريقيا في رحلته لموسكو

رسميا.. فاجنر تعلن مقتل قائدها في تحطم مروحية شمال العاصمة موسكو

إذا كانت لك حاجة عند أحد من الناس.. علي جمعة: ردد هذا الدعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ