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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. فاجنر تتهم روسيا بإسقاط الطائرة التابعة لها وغموض حول مصير قائدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

زعمت قناة Gray Zone Telegram التابعة لشركة فاجنر أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، هي من قامت بإسقاط الطائرة التابعة لها وذلك أثناء طيرانها حول موسكو، وفق ما ذكرته صحيفة themoscowtimes الروسية، والتي قالت إنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومات.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاجنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثـ ـث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية أن وكالة الطيران الحكومية الروسية "روسافياتسيا" قالت إن شخصًا يحمل اسم بريجوزين كان أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن لا تزال حالة بريجوزين ومكان وجوده مجهولين بحسب الصحيفة الروسية، خصوصا في ظل تمسك فاجنر بأن قائدها مازال على قيد الحياة. 

 

 

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