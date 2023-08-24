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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 : اعرض مواهبك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 24 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

سواء كان الأمر يتعلق بإخبار شريكك بما تشعر به حقًا أو الوثوق بصديق مقرب، فقد حان الوقت لكسر تلك الحواجز. ومع ذلك، تأكد من عدم الكشف عن كل شيء دفعة واحدة، وتعامل مع الأمور بالسرعة التي تناسبك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

الحب يخيم على مواليد برج العقرب اليوم، حيث تصطف النجوم لبعض الروابط العاطفية والمكثفة، يجب أن يكون العقرب المنفتح منفتحًا على الفرص الجديدة ويحتضن أي لقاءات رومانسية غير متوقعة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

استمع إلى جسدك اليوم، وإذا كنت تشعر بالإرهاق، فتأكد من قضاء بعض الوقت في الرعاية الذاتية، الراحة واستعادة النشاط، لأن صحتك الجسدية والعقلية ضرورية لنجاحك في جميع جوانب الحياة. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تنتظر فرصة لعرض مهاراتك، فهذا هو الوقت المناسب لاغتنامها، ومع ذلك، تأكد من البقاء متواضعًا والحفاظ على علاقات صحية مع زملائك، لأنهم سيكونون حاسمين لنجاحك على المدى الطويل، استغل الوقت في إجراء اتصالات قيمة قد تؤدي إلى ترقية أو فرصة عمل جديدة ومثيرة..  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كن حذرًا ولا تدع الجشع يؤثر على حكمك، ركز على أهدافك طويلة المدى وكن صبورًا، وسوف تأتي المكافآت في طريقك، ومع ذلك، يجب الحرص على عدم الإفراط في الإنفاق والبقاء على دراية بميزانيتك. 

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