بطل العالم .. نوتنجهام فورست يتعاقد مع جونزالو مونتييل

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الظهير الأرجنتيني جونزالو مونتييل، على سبيل الإعارة.

وأكد النادي الإنجليزي أن مونتيل انضم للفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وعبّر “مونتيل” عن سعادته بالانتقال لـ “نوتنجهام”، معلقًا:"أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى هذا النادي.. أنا قادم إلى هنا بطموحات كبيرة، أطمح للمشاركة واستعراض قدراتي.. متحمس أيضًا للفوز والتتويج بالألقاب، والآن حان الوقت لاثبات هذا."

وأضاف :"أتابع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن كنت طفلا، اعتدت على مشاهدة كل مبارياته.. أي لاعب يود اللعب في أفضل دوري، والدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل".

يُذكر أن مونتيل هو صاحب الركلة الترجيحية الحاسمة التي أهدت منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر، إضافة أيضًا لتسجيله الركلة الحاسمة لفوز إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي الموسم المنقضي.