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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلال زيارته إلى أستراليا .. أسامة الأزهري يزور جامعة ماكواري وبرلمان سيدني

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

زار  الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف جامعة ماكواري في مدينة سيدني بأستراليا، في ضيافة السيناتور الدكتور شوكت مسلمان والبروفيسور راحات منير، وبمعية الشيخ عزام مستو والشيخ يحيى صافي وخالد علم الدين.

الأزهري يزور مقر البرلمان في سيدني

كما زار الأزهري، مقر البرلمان في سيدني، في ضيافة  الوزير جهاد ديب وزير الخدمات العامة والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ والشباب في نيوساوث ويليز، وبحضور  القنصل المصري العام في سيدني السفير محمد خليل، ووفد من  العلماء.

وألقى محاضرة في مسجد الرحمة في سيدني مساء نفس اليوم بحضور كوكبة من العلماء والشيوخ الكرام وعموم أبناء الجالية.

الدكتور أسامة الأزهري

اليوم العالمي للعمل الإنساني

كما شارك الدكتور أسامة الأزهري كأحد علماء الأزهر الشريف في احتفال قطاع الفنون التشكيلية  باليوم العالمي للعمل التطوعي والإنساني ومساعدة الغير  بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتوره سهام الزعيري والأديب حسام أبو العلا والشاعر أحمد إبراهيم جاد، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وأشاد الأزهري في بداية حديثه بما سمعه من نماذج مشرفة في العمل الخيري والإنساني واستهل حديثه قائلاً   جَاءَ رجل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.

وأكد الأزهري أن كل سرور يدخله المسلم على أخيه هو من أحب الأعمال إلى الله ،مشيراً إلى أن أول كلمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أيها الناس أطعموا الطعام، موضحاً أنه صلى الله عليه أمر بإطعام الطعام على الإطلاق وأنه لن يكون هناك تدين صحيح وبيننا إنسان جائع.

ونوه بأنه أمرنا أن نصل الرحم ليس فقط في نطاق العائلة بل أمر بإطلاق الرحم الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه بالدعاء لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

الأزهري أسامة الأزهري اليوم العالمي للعمل الإنساني الأزهر مقر البرلمان في سيدني

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