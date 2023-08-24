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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا وجود للفراعنة.. ليلى عز العرب تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تهتم كثير بالهوية المصرية وحضارتها القديمة، وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت اليوم الأربعاء، أن هناك 130 ألف كلمة متداولة حاليا تنتمي إلى اللغة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن المصريين هم أنقى عرق جيني.

وتابعت: «مصر لم يوجد بها فراعنة، ولكن بها الحضارة القديمة، فلم يوجد لقب أو وظيفة أو اسم، اسمها الحضارة المصرية القديمة، أجدادنا سجلوا كل شئ، فلو كان هناك فراعنة كان أجدادنا سجّلوا ذلك».

ولفتت «عزالعرب» إلى أن شغفها بالحضارة المصرية بدأ منذ أربع سنوات، لكنّها كثفت من اهتماما بهذه الحضارة قبل عام تقريبا، مشيرة أنها بدأت التمثيل بعد عمر 55 سنة، في حين حققت النجومية بعد عمر 60 سنة.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يكون هناك أعمال فنية تتحدث عن الحضارة المصرية القديمة، و هناك نماذج كثيرة تستطيع تجسيد هذه الأدوار، ولا تتمكن من منافسة الفنانة الفنانة سوسن بدر في تجسد شخصية نفرتاري أو في حتشبسوت.

وكشفت ليلى عز العرب عن سبب تسمية حسابها الشخصي على تويتر باسم نفرتاري، قائلة: «الزوجة المحبوبة لرمسيس الثاني».

 

نشأة ليلى عز العرب

درست ليلى عز العرب في كلية التجارة، وتخرجت منها في سن الـ19 وتحديدًا عام 1967، وعملت بمجال البنوك لمدة 37 عامًا، أي في الفترة ما بين تخرجها وحتى عام 2005، ثم عملت بمشروع تطوير سكك حديد مصر التابع لوزارة النقل المصرية حتى 2011. 

ولأن ليلى عز العرب ورثت حب الفن، فقررت أن تترك مجال عملها التي استمرت فيه لعدة عقود من عمرها، ثم اتجهت إلى التمثيل، فجدها هو الملحن أبو العلا محمد - مكتشف كوكب الشرق أم كلثوم - لذا كان شغفها الأول بالفن. 

 

عائلة ليلى عز العرب

في العام قبل الماضي، حلت الفنانة  ليلى عز العرب ضيفة مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج “لحظات جريئة” المذاع "على قناة "القاهرة والناس "، وتحدثت عن دور والدها فى حياتها العملية.

قالت "عز العرب"، خلال لقائها فى برنامج “لحظات جريئة” إنه بعد انتهائها من الدراسة فى فنون مسرحية وحصولها على البكالوريوس طلبت من والدها الالتحاق بمعهد السينما و لكنه رفض.

ليلى عز العرب في شبابها

أضافت ليلى عز العرب، أن والدها رفض أن تعمل مقدمة برامج سواء تلفزيونية او إذاعية أو مصممة أزياء،موضحة أنها كانت تحب مجال الأزياء جدا.

أوضحت، أن فى تلك الفترة لم يكن هناك دورات تدريبية تعلم تصميم الازياء و طلبت من والدها السفر معه إلى باريس لأخذ دورات تدريبية فى تصميم الملابس و لكنه رفض أيضا.  
 وأكدت، أنها لا تشعر بالحزن او الندم تجاه قرارات والدها و رفضه لكثير من المجالات التى كانت تتمنى العمل فيها ، معقبة: "العقل بيقول كان ممكن اخد الفرصة بدرى و أفشل". 

 

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