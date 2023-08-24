ليلى عز العرب: تعرضت للخيانة الزوجية وهذه كانت ردة فعلي

نصحت الفنانة ليلى عز العرب، "مينفعش تصاحبي ولادك و هما صغيرين.. لازم السُلطة الأبوية تكون موجودة لحد ما يقفوا على رجليهم".

كشفت "عز العرب"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنها تعرضت لجميع أنواع الخيانة.

وعلقت، على تعرضها للخيانة الزوجية: "ساعات بيحبوا يجربوا نفسهم"، موضحة أن بعد اكتشافها لخيانة زوجها قررت عدم الطلاق قائلة: "اللي بيننا أكبر بكثير من غلطة و تعدي"، مؤكدة أن هذه الغلطة لم تتكرر مرة أخرى بل أصبح هناك تفاهم بينها هي و زوجها بشكل أكبر.

نصيحتها للسيدات

ووجهت نصيحة للسيدات، "متكونوش خنيقين لأن الست الخنيقة دمها تقيل"، منوهة إلى أنها اكتشفت خيانة زوجها بالصدفة بجانب اعترافات زوجية منه، متابعة السيدات تغفر و لكن لا تنسى.