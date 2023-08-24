أبرزها مصر والإمارات والسعودية.. 5 دول سيتم قبول عضويتها في البريكس اليوم |تفاصيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة إفريقية أخرى.

كما تود حكومة البرازيل أيضًا أن ترى إندونيسيا عضوًا في مجموعة البريكس، لكن إندونيسيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى المجموعة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن مجموعة البريكس وافقت بالإجماع على رغبتها في قبول أعضاء جدد، لكنها تحتاج إلى صياغة إجراء يتعين على الدول اتباعه للانضمام.

وأوضح الرئيس البرازيلي: "مجموعة البريكس لديها القدرة على التوسع، وأنا أعلم أن الصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا تريد ذلك.. ونحن نريد ذلك أيضا، ولكن من الضروري وضع إجراءات معينة للانضمام".

ووفقا للرئيس البرازيلي، لا ينبغي أن تظل البريكس ناديا خاصا مثل مجموعة السبع، مضيفا: "هذا نادي الأغنياء، وعندما تتم دعوتنا لحضور اجتماعات مجموعة السبع، ليس كأعضاء في النادي بل كضيوف، ولا نريد تكرار ذلك".