الفضاء والتوسع.. رئيس وزراء الهند يعلن 5 مقترحات هامة في قمة البريكس

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن دول البريكس حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة منها تأسيس بنك للتنمية الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي في كلمته خلال انطلاق اليوم الثاني من قمة البريكس، أن بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم.

وأشار مودي إلى أن قمة البريكس تبحث إنشاء شبكات اقتصادية آمنة للدول الأعضاء، لافتا إلى أن القمة تسعي لإحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني دول بريكس.

وقال مودي في كلمته، إن الهند تدعم توسع مجموعة بريكس، مضيفا أننا نسعى إلى توسيع أعمال دول بريكس الشبابية، معتبرا أن مستقبل دول بريكس واحد وهو شعار نتمسك به.

وعلى جانب آخر، أشار مودي أن الهند قدمت مقترحات مثل شبكة خطوط السكك الحديدة، لافتا إلى أنه تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول بريكس وإنشاء تحالف لاستكشاف الفضاء والبحث في علومه.

وقال رئيس الوزراء الهندي، إن نيوديلهي قدمت شبكة للقاحات الطبية العالمية، كما قدمنا إقتراح بزيادة التعاون في مجالات الفضاء والتعليم والتكنولوجيا بين دول المجموعة.

وأضاف مودي: إنه تم اقتراح أيضا التعاون بشأن منتدى استكشاف الفضاء والأبحاث العلمية، كما اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة بريكس لتعزيز حضور دول الجنوب.

وشدد رئيس الوزراء الهندي، على أنه لابد أن تسعي مجموعة البريكس لتعزيز التعاون في مجالات البحث الفضائي والتعليم لتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء.

وقال مودي: "اقترح الدفع قدما للتعاون في مجال الفضاء وأن يكون لدينا مركز فضائي تابع للمجموعة".

وانطلق اليوم الثاني من قمة مجموعة البريكس، بجلسة عامة مغلقة بين زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، وهم البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والهند والصين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فإن قضايا الأمن الدولي والإقليمي والأمن السيبراني ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد دول البريكس، ستكون محورية في جدول أعمال الاجتماع.

وسيقدم جميع قادة البريكس، مناهجهم، بشأن حل القضايا المطروحة على الطاولة، ويقترحون طرقًا للعمل المشترك من قبل الوكالات ذات الصلة في دول الاتحاد.