عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفضاء والتوسع.. رئيس وزراء الهند يعلن 5 مقترحات هامة في قمة البريكس

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي في قمة البريكس

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن دول البريكس حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة منها تأسيس بنك للتنمية الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي في كلمته خلال انطلاق اليوم الثاني من قمة البريكس، أن بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم.

وأشار مودي إلى أن قمة البريكس تبحث إنشاء شبكات اقتصادية آمنة للدول الأعضاء، لافتا إلى أن القمة تسعي لإحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني دول بريكس.

وقال مودي في كلمته، إن الهند تدعم توسع مجموعة بريكس، مضيفا أننا نسعى إلى توسيع أعمال دول بريكس الشبابية، معتبرا أن مستقبل دول بريكس واحد وهو شعار نتمسك به.

وعلى جانب آخر، أشار مودي أن الهند قدمت مقترحات مثل شبكة خطوط السكك الحديدة، لافتا إلى أنه تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول بريكس وإنشاء تحالف لاستكشاف الفضاء والبحث في علومه.

وقال رئيس الوزراء الهندي، إن نيوديلهي قدمت شبكة للقاحات الطبية العالمية، كما قدمنا إقتراح بزيادة التعاون في مجالات الفضاء والتعليم والتكنولوجيا بين دول المجموعة.

وأضاف مودي: إنه تم اقتراح أيضا التعاون بشأن منتدى استكشاف الفضاء والأبحاث العلمية، كما اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة بريكس لتعزيز حضور دول الجنوب.

وشدد رئيس الوزراء الهندي، على أنه لابد أن تسعي مجموعة البريكس لتعزيز التعاون في مجالات البحث الفضائي والتعليم لتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء.

وقال مودي: "اقترح الدفع قدما للتعاون في مجال الفضاء وأن يكون لدينا مركز فضائي تابع للمجموعة".

وانطلق اليوم الثاني من قمة مجموعة البريكس، بجلسة عامة مغلقة بين زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، وهم البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والهند والصين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فإن قضايا الأمن الدولي والإقليمي والأمن السيبراني ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد دول البريكس، ستكون محورية في جدول أعمال الاجتماع.

وسيقدم جميع قادة البريكس، مناهجهم، بشأن حل القضايا المطروحة على الطاولة، ويقترحون طرقًا للعمل المشترك من قبل الوكالات ذات الصلة في دول الاتحاد. 

«الإعلان النهائي».. انطلاق اليوم الثاني من قمة البريكس بجلسة مغلقة| جدول الأعمال

وصول وفد الإمارات إلى جوهانسبرج للمشاركة في قمة البريكس | من يضم؟

البريكس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الهند بنك للتنمية الجديد قمة البريكس الفضاء الصين جنوب افريقيا روسيا البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

موضوعات متعلقة

«الإعلان النهائي».. انطلاق اليوم الثاني من قمة البريكس بجلسة مغلقة| جدول الأعمال

وصول وفد الإمارات إلى جوهانسبرج للمشاركة في قمة البريكس | من يضم؟

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات البريكس.. تفاصيل

قمة البريكس.. هل تنجح في إسقاط الدولار أم ضجيج بلا طحن؟ قراءة

روسيا: لا نتوقع إنشاء عملة موحدة لمجموعة البريكس سريعا

خبير اقتصادي: مجموعة البريكس تمثل 40% من سكان العالم

ترشيحاتنا

البنك الأهلي يتخطى عقبة العربي الكويتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية لليد

احترس.. السعال دليل على مرض خطير

لبحث أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3دول في إيكواس

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. وورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ