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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الإعلان النهائي».. انطلاق اليوم الثاني من قمة البريكس بجلسة مغلقة| جدول الأعمال

قمة البريكس
قمة البريكس

انطلق اليوم الثاني من قمة مجموعة البريكس، اليوم الأربعاء، بجلسة عامة مغلقة بين زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، وهم البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والهند والصين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فإن قضايا الأمن الدولي والإقليمي والأمن السيبراني ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد دول البريكس، ستكون محورية في جدول أعمال الاجتماع.

وسيقدم جميع قادة البريكس، مناهجهم، بشأن حل القضايا المطروحة على الطاولة، ويقترحون طرقًا للعمل المشترك من قبل الوكالات ذات الصلة في دول الاتحاد. 

وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحدث عبر الفيديو كونفرانس، بينما يتواجد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في القمة ممثلا لـ روسيا شخصيا، وتعقد الجلسة في مركز ساندتون الدولي للمؤتمرات.

وستقدم الوزيرة في رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، خومبودزو نتشافيني، تقريرا أعده الممثلون الرفيعو المستوى لدول البريكس حول القضايا الأمنية. 

وتمت الموافقة على بنوده الرئيسية في يوليو الماضي في اجتماع عقد في جوهانسبرج، حيث ترأس الوفد الروسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وسيعقب الجلسة المغلقة جزء مفتوح حيث سيوافق زعماء البريكس على الوثيقة الرئيسية للقمة، وهي إعلان جوهانسبرج.

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