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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول وفد الإمارات إلى جوهانسبرج للمشاركة في قمة البريكس | من يضم؟

الإمارات
الإمارات

تراس الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى قمة البريكس الـ 15 والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، نيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان القاسمي قد وصل، في وقت سابق مساء أمس، إلى مطار "أو آر تامبو الدولي" في جوهانسبرج، ويضم وفد الدولة المشارك في القمة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في جوهانسبرج، حيث يشارك زعماء البريكس في منتدى أعمال تنظمه جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أعمال البريكس.

واجتمع ممثلو العديد من الشركات وصناديق الاستثمار من دول البريكس، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، في قاعة المؤتمرات بمركز ساندتون للمؤتمرات.

وكان منتدى الأعمال هو البند الأول على جدول أعمال القمة الـ15 لـ بريكس، كما سيعقد اجتماع قادة البريكس في مجمع فندق سمر بليس، وليس لديها جدول أعمال تمت الموافقة عليه مسبقًا.

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