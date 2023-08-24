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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون الجيم .. 5 تمارين رياضية في المنزل لها مفعول جبار

5 تمارين رياضيه
5 تمارين رياضيه بسيطة تغنيك عن الذهاب إلى الجيم

يُساعِد قيام الفرد بالأنشطة والتمارين الرياضية على تقليل مخاطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أن المواظبة على مُمارسة الرياضة لها الأثر في خفّض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وسُكر الدم، كما تساعد في التخفيف من الإجهاد النفسي والتوتر وبلوغ وزن صحي والمُحافظة عليه، لان الرياضة من أهم العادات الصحية التي يُمكن للفرد اتباعها، ولكن كيف يُمكن ممارسة الرياضة في المنزل؟ما هي أفضل تمارين لممارسة الرياضة في المنزل دون الذهاب الي الجيم وفقا لموقع هيلثي


تمارين الضغط:

يعد تمرين الضغط من التمارين الفعالة والمفيدة، عند البحث عن تمرين روتينى ثابت لكل يوم، ويساعد ممارسة تمرين الضغط بشكل منتظم يومياً على زيادة قوة الجزء العلوى من الجسم
وينفذ التمرين عن طريق وضع اليدين على سطح مرتفع قليلاً عن سطح الأرض ليتخذ الجسم وضعاً مائلاً يتم تثبيت الجسم بالوقوف على رؤوس الأصابع، كما يتم تقريب الجسم المائل بأكمله كأنه قطعة واحدة نحو الأرض ويتم الضغط بواسطة اليدين لرفع الجسم للأعلى حتى تستقيم اليدان. 

تمرين الجلوس: 
يُعتَبَر من أكثر تمارين عضلات المَعِدة شيوعاً، ويتمّ عن طريق الاستلقاء على الظّهر، ومن ثُمَّ ثني السّاقين بحيث تُصبح الرّكبتين للأعلى، بحيث يقترب رأسه من رُكبتيه قدر المُستطاع، يتلو ذلك الاستلقاء من جديد مع إبقاء السّاقين في وضعيتهما، يُكرّر ذلك إلى حين إرهاق العضلة وشدّها، ويُفضَّل أداؤه ثلاث إلى أربع جولات.
وتوضع الذّراعان بمُحاذاة الرّأس، ومن ثُمَّ يبدأ الشّخص بمُحاولة الجلوس

تمرين الحائط:
يعتبر أحد أهم تمارين عضلات الساقين على الإطلاق ويتميز بإمكانية هذه التمارين فى أى وقت وفى أى مكان، فهو لا يتطلب أى حركات صعبة، وإنما كل ما يحتاجه هذا التمرين هو الاستناد على الحائط، وخفض الجسم قليلاً ، لمدة دقيقة، يساعد هذا التمرين على حرق الدهون. 


تمرين العُقلة: 
يقوم بشدّ عضلات الظّهر العُلويّة بشكل أساسيّ، إضافةً إلى عضلات الذّراعين، ويتمّ من خلال تعليق الجسم بعصا مُثبّتة أُفقيّاً اليدين بنفس مُستوى الكتفين، ومن ثُمَّ البدء برفع الجسم حتّى وصول الذّقن لمُستوى العصا أو أعلى، ومن بعدها إنزال الجسم ببُط.

 

النط بالحبل:
تمارين القفز على الحبل تساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم بوجه عام أكثر من تمارين الدراجة الثابتة.كما أن نط الحبل وسيلة جيدة لحرق السعرات الحرارية، وبالتالى يساعدك للوصول إلى التخلص من الدهون الزائدة ،تأخذ تمارين نط الحبل لمدة 3-5 دقائق يومياً حتى يعتاد جسمك على ذلك، وبالتدريج مدة التمرين. 

تمارين رياضية الكلوسترول سكر الدم ضغط الدم امراض القلب الإجهاد النفسي

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