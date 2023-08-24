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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس 24-8-2023

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 24 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الخميس الموافق 24-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

 

اليورو شراء 33.3914 جنيه، والبيع 33.5494 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.074 جنيه، والبيع 39.2721 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7222 جنيه، والبيع 22.8282 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4798 جنيه، والبيع 4.501 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي شراء 2.8991 جنيه، والبيع 2.917 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.813 جنيه، والبيع 2.8296 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.0148 جنيه، والبيع 35.1928 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.1981 جنيه، والبيع 21.3332 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.8891 جنيه، والبيع 20.0155 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الخميس  24 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الخميس 24-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.1776 جنيه و100.1233 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و8.2254 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و8.4697  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و43.5734 جنيه للبيع.


 

 

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