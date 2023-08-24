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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد جديد بالشرق الأوسط يشارك في قمة البريكس

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

غادر الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي ليل الاربعاء، طهران متوجها إلى جوهانسبرج في جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس الـ 15.

وقال رئيسي قبل مغادرته إلى عاصمة جنوب إفريقيا، إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس جنوب إفريقيا الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس وللمشاركة في قمة البريكس، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران وضعت علاقاتها مع الدول المستقلة في العالم على جدول أعمال سياستها الخارجية، لافتا إلى أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة في العالم.

 

وتابع: "لقد تمكنت بريكس من الجمع بين الدول المستقلة بهدف التعاون الاقتصادي ومكافحة الأحادية، ولا شك أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة في العالم اليوم، وهدفنا هو التعاون مع هذه المجموعة".

 

وأكد رئيسي، أن بريكس تضم 40% من سكان العالم ويمكن أن تتطور كمجموعة، والهدف الأول هو المشاركة في قمة بريكس وإعلان مواقف إيران، والهدف الثاني هو لقاء قادة بريكس، وتهدف جميع هذه اللقاءات إلى تطوير العلاقات بين طهران والدول الأخرى.

 

واختتم الرئيس الإيراني: "نأمل أن تقود هذه الزيارة إلى تطوير علاقاتنا مع الاتحادات الإقليمية وخارجها، كما نأمل أن نتمكن في هذه القمة من شرح سياسات إيران ومواقفها".

 

وسينطلق اليوم الثالث والأخير من أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، بحضور قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وممثلين من أغلب دول العالم، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج قمة بريكس في بيانها الختامي بنهاية اليوم.

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