الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها بقيادة شركة نيفيدا للتكنولوجيا.. تفاصيل

ارتفعت الأسهم الآسيوية ،اليوم الخميس، بعد أن عززت النتائج الضخمة لشركة نيفيدا للتكنولوجيا وول ستريت وتراجع عائدات السندات الأمريكية مما أدى إلى تخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض على مستوى العالم.

كما أنعشت جولة من مسوحات التصنيع الضعيفة الآمال بأن البنوك المركزية قد قامت بتشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن ذلك قد يتغير اعتمادًا على الدلائل حول أسعار الفائدة التي يقدمها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في القمة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول، وايومنغ، يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال محللون في ANZ في مذكرة إن الأسهم ارتفعت وتراجعت عوائد السندات حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات السريعة لشهر أغسطس إلى ضعف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما غذى توقعات السوق بأن البنوك المركزية قد لا تضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في جانب الحذر فيما يتعلق بالتضخم، مع الإشارة إلى بعض علامات التحسن.

وكانت الأسواق الأوروبية مستعدة لافتتاح مرتفع، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 1.7%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DAX الألماني بنسبة 0.6%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.5%.

وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.7%، مدعومًا أيضًا بالتوقعات الصعودية لشركة نيفيدا.

ومع ذلك، انخفض المؤشر بنسبة 8.1% حتى الآن هذا الشهر بسبب ضعف الاقتصاد الصيني واليوان، بالإضافة إلى بعض قراءات المصانع القاتمة من اليابان، والتي تركت المعنويات هشة أيضًا.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، S&P 500 e-minis، بنسبة 0.77٪.

وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.63%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية بنسبة 0.81%، في الجلسة الرابعة على التوالي من المكاسب يوم الخميس، وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف يونيو.

وانتعشت الأسهم الصينية أيضًا يوم الخميس مع ارتفاع مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بنسبة 1.28% ومؤشر هانج سينج في هونج كونج (.HIS) بنسبة 2.1% في تعاملات بعد الظهر حيث اشترى بعض المستثمرين الانخفاض بعد الانخفاضات الأخيرة.

وارتفع اليوان مقابل الدولار، حيث واصل البنك المركزي تثبيت نقطة المنتصف اليومية عند مستويات أقوى من المتوقع.

وقال تشانغ زي هوا، كبير مسؤولي الاستثمار في بكين يونيي لإدارة الأصول: مع ارتفاع العملة الصينية اليوم، تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى وساعدت في استقرار أسواق الأسهم الصينية، وإن الارتفاع في الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقًا بعد توقعات نيفيدا أدى أيضًا إلى رفع المعنويات.

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 2.9 مليار يوان (398.78 مليون دولار) من الأسهم الصينية حتى الآن خلال اليوم، ليقطعوا سلسلة بيع استمرت 13 يوما.

وأنهت الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء على ارتفاع حاد في جميع المجالات حيث قفزت أسهم نيفيدا بنسبة 10٪ تقريبًا في التداول بعد الجرس، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن توقعت إيرادات الربع الثالث أعلى بكثير من أهداف وول ستريت.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.10%، وأضاف مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.59%.

وفي سندات الخزانة الأمريكية، وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2076% مقارنة مع إغلاقه في الولايات المتحدة عند 4.198% يوم الأربعاء عندما انخفض من أعلى مستوياته في 16 عامًا تقريبًا بعد بيانات ضعيفة لأنشطة الأعمال من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ووصل العائد على عامين، والذي يرتفع مع توقعات المتداولين بارتفاع أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.9885٪ مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة عند 4.952٪.

وفي أسواق العملات، ظل مؤشر الدولار مستقرا عند 103.35 في تعاملات ما بعد الظهر في آسيا بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 103.4 مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وانتعش الين إلى 145.165 بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 145.34 وسط حديث من مسؤول سابق في بنك اليابان بأن اليابان لن تتدخل في السوق إلا إذا انخفضت العملة إلى ما يزيد عن 150 مقابل الدولار.

ونزل الخام الأمريكي 0.06 بالمئة إلى 78.84 دولارا للبرميل. وانخفض خام برنت إلى 83.2 دولارًا للبرميل.

وكان الذهب أعلى قليلا، وجرى تداول الذهب الفوري عند 1,919.5 دولار للأوقية.