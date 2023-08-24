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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكانتلوب| خطر على هؤلاء الأشخاص.. هل أنت منهم؟

اضرار تناول الكانتلوب
اضرار تناول الكانتلوب

الكانتالوب ”أحد أنواع الفواكه الصيفية التي تتميز بمذاقها، يتناولها الكثيرون،حيث يمدنا بالشعور بالانتعاش، كما يساعد على ترطيب الجسم في الصيف ،على الرغم من فوائده 3 فئات لا ينبغي عليهم تناول الكانتلوب ،لانهم يعانون من أمراض و مشكلات صحية معينة حسب موقعpregnancyfood".

 

أضرار تناول الكانتالوب:

مرضى السكري:

يجب توخي الحذر عند تناول الكانتلوب لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السكر ،ويجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من الفئة الثانية أو الحالات الأخرى من هذا المرض التي تتطلب نظامًا غذائيًا "منخفض السكر" تجنب تناوله.

 

 


انخفاض ضغط الدم:

الاستهلاك المفرط للكانتلوب يمكن أن يؤدى إلى انخفاض فى مستوى ضغط الدم فى الجسم، لذلك إذا كان الشخص يعانى من انخفاض ضغط الدم، فمن الأفضل تجنبه

 

مشكلات بالجهاز الهضمي:

تناول الكانتلوب بكثرة للحالات التي تعاني من أعراض مزعجة بالجهاز الهضمي، لا يعتبر خيار جيد، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة وفيرة من الألياف، مما يصيبهم بالإسهال والتعب

 

زيادة الوزن:

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فلا تتناول الكانتلوب لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ويحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة تناولها باعتدال أو الابتعاد عنها.

الكانتلوب اضرار الكانتلوب زيادة الوزن الجهاز الهضمي مرضى ضغط الدم

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