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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة

عواصف ترابيه
عواصف ترابيه

تعرضت محافظة الوادي الجديد، لموجة من الطقس السيئ وهبوب الرياح الشديدة والتى تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة التى غطت سماء المحافظة  وتسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

 

وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

كما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها

أجهزة التنفيذية الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توقعات حالة الطقس على مستوى حالة الطقس نطاق المحافظة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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