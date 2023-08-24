عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للعام الثانى على التوالي ..

بعد نجاحات كبرى ..تجديد ندب محمد الصفتى مديرا للمكتب الفنى لوزير الشباب

محمد الصفتى
محمد الصفتى

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد ندب محمد جودة الصفتى مديرا عام للإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة للعام الثانى على التوالي .

وجاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجديد ندب محمد الصفتي فى ظل النجاحات التى حققها الادارة العامة للمكتب الفنى للوزير خلال الفترة الماضية وانجاز كافة الملفات التى كانت مهمة المكتب الفنى .

ونجح الصفتي مع فريق العمل بالادارة العامة للمكتب الفنى فى انجاز كافة الملفات وعدم تاخرها عن الوقت المحدد لها فضلا عن القدرة فى تقديم كل سبل التعاون مع كافة الادارات المختلفة بالوزارة والربط الدائم مع الجميع من اجل انجاز كافة الأعمال فى الوقت المحدد .

وأجرى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام الأخيرة، عدة تغييرات فى الهيكل الادارى بالوزارة من أجل العمل على سرعة انجاز الملفات المحددة للقطاعات فى ظل الرغبة فى تحقيق الهدف المنشود فى أسرع وقت.

ويحظى الصفتى الذى تم ندبه مديرا للمكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة، بعلاقات طيبة فى ظل حرصة الدائم على إنجاز الأعمال الموكلة إليه فى أسرع وقت وبكفاءة عالية خلال تواجده فى مكتب المتابعة خلال السنوات الماضية.

وحرص محمد الصفتى على توجيه الشكر الى وزير الشباب والرياضة على تلك الثقة مؤكدا أنه يسعى دائما لتحقيق كل الأهداف المرجوة فضلا عن تنفيذ كافة التكليفات بدقة متناهية .

وأوضح الصفتى أنه يسعى مع فريق العمل بالادارة لتقديم الافضل فى الفترة المقبلة والتأكيد على أن ثقة وزير الشباب والرياضة كانت فى محلها .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023| طرق الحصول عليه

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ترشيحاتنا

أجمل دعاء للفرج وفك الكرب.. ردده يوميا واختار وقت الاستجابة

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

يتحدى رابطة الأندية.. اتحاد الكرة يجدد الثقة في بيريرا ويمنحه كافة الصلاحيات

رئيس الوزراء الهندي: وافقنا على انضمام 4 دول لـ مجموعة بريكس ..فيديو

عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة

قرار مفاجئ من ليفربول يقرب محمد صلاح من اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو صادم| أمريكي يقيد امرأة بسلاسل حديدية.. شاهد لحظات تحريرها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ