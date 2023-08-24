بعد نجاحات كبرى ..تجديد ندب محمد الصفتى مديرا للمكتب الفنى لوزير الشباب

للعام الثانى على التوالي ..

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد ندب محمد جودة الصفتى مديرا عام للإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة للعام الثانى على التوالي .

وجاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجديد ندب محمد الصفتي فى ظل النجاحات التى حققها الادارة العامة للمكتب الفنى للوزير خلال الفترة الماضية وانجاز كافة الملفات التى كانت مهمة المكتب الفنى .

ونجح الصفتي مع فريق العمل بالادارة العامة للمكتب الفنى فى انجاز كافة الملفات وعدم تاخرها عن الوقت المحدد لها فضلا عن القدرة فى تقديم كل سبل التعاون مع كافة الادارات المختلفة بالوزارة والربط الدائم مع الجميع من اجل انجاز كافة الأعمال فى الوقت المحدد .

وأجرى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام الأخيرة، عدة تغييرات فى الهيكل الادارى بالوزارة من أجل العمل على سرعة انجاز الملفات المحددة للقطاعات فى ظل الرغبة فى تحقيق الهدف المنشود فى أسرع وقت.

ويحظى الصفتى الذى تم ندبه مديرا للمكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة، بعلاقات طيبة فى ظل حرصة الدائم على إنجاز الأعمال الموكلة إليه فى أسرع وقت وبكفاءة عالية خلال تواجده فى مكتب المتابعة خلال السنوات الماضية.

وحرص محمد الصفتى على توجيه الشكر الى وزير الشباب والرياضة على تلك الثقة مؤكدا أنه يسعى دائما لتحقيق كل الأهداف المرجوة فضلا عن تنفيذ كافة التكليفات بدقة متناهية .

وأوضح الصفتى أنه يسعى مع فريق العمل بالادارة لتقديم الافضل فى الفترة المقبلة والتأكيد على أن ثقة وزير الشباب والرياضة كانت فى محلها .