فكرى عيسى يفوز ببرونزية بطولة العالم للمصارعة فى الأردن

توج البطل المصرى فكرى محمد فكرى عيسى بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة تحت 20 سنة التى أقيمت فى الاردن .

وفاز فكرى عيسى بالمدالية البرونزية فى وزن 130 كجم مصارعة رومانى بعد أداء متميز خلال فعاليات البطولة وفوزه على العديد من اللاعبين من بينهم أبطال تركيا وأوكرانيا .

ويعد فكرى عيسى واحدا من أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى وهو المشروع الذى تنظمه وتنفذه وزا رة الشباب والرياضة فى عدد من الألعاب الرياضية لصناعة الأبطال المختلفيين للمنافسة على كافة البطولات القارية والدولية والأولمبية .