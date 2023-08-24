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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وكتبت ياسمين الخطيب: "‏لا تسمح للتحدي أن يورطك في معارك، من أجل الفوز بأشياء لم تعد تريدها. من الذكاء أن تتغابى أحياناً. دعهم يظنون أنك خسرت وانهم انتصروا". 

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرببطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامجا إذاعيا بعنوان "كيميت تحت الاحتلال". 

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت ياسمين الخطيب في أعمال كتابية، حيث أصدرت العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه.

 

اعمال ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب موقع التواصل الاجتماعي ياسمين الخطيب

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