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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد عن انضمام الإمارات لمجموعة بريكس: نتطلع لمنفعة جميع شعوب العالم

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

علق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على موافقة قادة دول مجموعة بريكس على الموافقة على انضمام الإمارات إلى المجموعة.

وقال بن زايد عبر صفحته على منصة إكس: " نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة". 

وأضاف رئيس دولة الإمارات: "نتطلع إلى العمل معًا في مجموعة بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن الأعضاء الجدد سينضمون على المجموعة بداية من يناير من العام المقبل 2024.

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