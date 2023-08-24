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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شريك موثوق به.. بن راشد يعلق على انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل نهيان

علق نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، اليوم الخميس، على قبول قادة دول مجموعة بريكس عضوية الإمارات في المجموعة.

وقال بن راشد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "الموافقة على انضمام دولة الإمارات لـ مجموعة البريكس اليوم يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة".

وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات: "كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه".

وأكد بن راشد أن الإمارات ستبقى مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن الأعضاء الجدد سينضمون إلى المجموعة بداية من 1 يناير من العام المقبل 2024.

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