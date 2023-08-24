نجاح استراتيجي.. أول تعليق من إيران بعد الانضمام إلى مجموعة بريكس

علق مسؤول إيراني، اليوم الخميس، على قرار قادة دول مجموعة بريكس بقبول عضوية إيران في المجموعة، والتي أعلنها رئيس جنوب إفريقيا في كلمته.

وقال المسؤول الإيراني، إن طهران تشيد بانضمامها لمجموعة بريكس، واصفا القرار بأنه "نجاح استراتيجي لسياسة إيران الخارجية".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

بداية عضوية الأعضاء الجدد

وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

كما أعلن رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".

ووصل الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى جوهانسبرج في جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس الـ 15.

وقال رئيسي قبل مغادرته إلى عاصمة جنوب إفريقيا، إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس جنوب إفريقيا الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس وللمشاركة في قمة البريكس، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران وضعت علاقاتها مع الدول المستقلة في العالم على جدول أعمال سياستها الخارجية، لافتا إلى أن بريكس هي إحدى القوى الناشئة في العالم.