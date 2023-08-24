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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جوهانسبرج.. رئيس جنوب إفريقيا يكشف الإتفاق النهائي لقادة مجموعة بريكس

قادة مجموعة بريكس
قادة مجموعة بريكس

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".

وقال رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، إن قادة بريكس متفقون على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن قادة مجموعة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس، مشيرا إلى أن بريكس تعمل على هيكلة الاقتصاد المالي وتوفير الاستقرار، وأن منتدى بريكس يستهدف اجتذاب الاستثمارات المختلفة.

كما أعلن رامافوزا، أن مجموعة بريكس توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس، وأنه تم الاتفاق على إجراءات توسيع المجموعة وتم إقرار دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء في البريكس، لافتا إلى أن عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024.

كما قال رئيس جنوب إفريقيا في كلمته: "قلقون من استمرار الأزمات والتحديات العالمية، لذلك ندعم الحلول السلمية للأزمات العالمية، كما توصلنا إلى حلول مشتركة لتحديات دول الجنوب".

 وأشار رامافوزا، إلى أن قادة دول بريكس يؤيدون قضية تعددية الأقطاب واحترام القانون الدولي.

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