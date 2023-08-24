بوتين: مستمرون بالعمل على توسيع نفوذ بريكس حول العالم

‏ قال الرئيس الروسي بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، أريد التشديد على قضية التعامل بالعملة المشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية ونعرف انه سيكون هناك تحديات كبيرة لكن سنجد حلول لها وهناك قضية أخرى أريد تسليط الضوء عليها وهي تتعلق بضمان التسويات المالية والاقتصادية بين دولنا.

وتابع بوتين أود أن أرحب بالدول الجديدة المنضمة إلى بريكس بالعضوية الدائمة بداية من يناير 2024 وأريد أن أؤكد لكل الزملاء أننا سوف نستمر بالعمل الذي اطلقناه لتوسيع مجموعة بريكس بالإضافة إلى توسيع نفوذ بريكس حول العالم كما أننا نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد كما سنعمل مع كل الذين يريدون التعامل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة ولاسيما مع المجموعات التي تريد العمل معنا ونحن نقدر كل هذه الجهود وسنعمل على ضمان عمل سلس، مضيفا سنعمل على ما هي المبادئ والقواعد الداخلية لتتمكن مجموعة بريكس من التوسع حول العالم.