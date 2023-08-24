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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب سيدات الطائرة يواجه كينيا في نهائي أفريقيا بالكاميرون

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مع منتخب كينيا في نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة في الكاميرون.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

وتنطلق مواجهة سيدات طائرة مصر مع كينيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في مواجهة يبحث فيها الفراعنة عن فض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

ويعد المنتخب الكيني هو الأكثر تتويجًا ببطولة أفريقيا برصيد 9 مرات، يليه مصر والكاميرون وتونس برصيد 3 ألقاب، ثم الجزائر وسيشيل برصيد لقب وحيد.


وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة بين سيدات مصر وكينيا في نهائي بطولة إفريقيا التي يتفوق فيها المنتخب الكيني علي الفراعنة بعدما  حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم ثلاث مرات فقط سابقا في نسخ 1990 و2002 و2006.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات كل من :دعاء محمد، دانا شوقي، زينة العلمي، مايا ممدوح، ندى معوض، مريم متولي، مي غزال، أية خالد، سارة أمين، سابين عابد، أيسل نديم، ندى وليد، داليا المرشدي، دعاء الغباشي.

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