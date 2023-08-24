بعد انضمام مصر.. رئيس وزراء الهند يبعث رسالة خاصة لأعضاء بريكس الجدد

رحب رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، اليوم الخميس، بالدول الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس "مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والارجنتين وإيران"، والذين تم قبول عضويتهم في اليوم الأخير من القمة الـ 15 للبريكس جوهانسبرج.

وقال مودي في كلمته: "نرحب بانضمام دولة الإمارات والسعودية والأرجنتين وإيران ومصر إلى مجموعة بريكس".

وأشار رئيس وزراء الهند إلى أن قرار توسع مجموعة بريكس هو قرار تاريخي، لافتا إلى أن انضمام أعضاء المجموعة الجدد سيعزز ثقة دول العالم الأخرى بالمجموعة.

وأضاف مودي أن توسع مجموعة بريكس أيضا يساهم في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن الأعضاء الجدد سينضمون إلى المجموعة بداية من يناير من العام المقبل 2024.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليقا على قرار انضمام مصر إلى مجموعة بريكس: “أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024”.

وأضاف الرئيس السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".