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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غدا.. قطع المياه ببعض قرى مركز الصف بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن قرى: "غمازة الكبرى- نزلة عليان - الإخصاص، العطيات – طرخان - الشوبك الشرقي"، وذلك لمدة ٦ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غدا الجمعة الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٣.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى" عرب الترابين، أبوحمود، أبوعريضة" بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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