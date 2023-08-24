محافظ الغربية يبحث القضية السكانية مع عضو مجلس الحوار الوطني وأمين الفتوى

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه اليوم، الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي.

جاء اللقاء قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه المحافظة مساء اليوم بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.

وثمن محافظ الغربية مشاركة الشباب في الحوار حول القضية السكانية؛ نظرا لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية، والعديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، متمنيا خروج الحوار بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للقيادة السياسية ليستفيد منها كافة أفراد المجتمع.

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