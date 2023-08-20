وزير التموين يفتتح سجل تجاري مطور بالمنطقة اللوجيستية في طنطا

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، سجل تجاري جديد متطور في مدينة طنطا بالمنطقة اللوجيستية بقوة عدد 15 موظف بمتوسط 300 معاملة يومية.

وقال العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تطوير 16 مكتب سجل تجاري مطور تكنولوجيا خلال 2023، بالتعاون مع بنوك الإسكندرية والأهلي وال cib والقاهرة بالإضافة إلى الفروع المستقلة في المحافظات.

وأوضح أن عدد المعاملات بالسجل التجاري عام 2022 حوالي 3.2 مليون معاملة مقارنة ب 3.8 مليون معاملة خلال 2023.. لافتا إلى ان ذلك بفضل زيادة عدد مكاتب السجل التجاري إلى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى زيادة ساعات عمل المكاتب ويقدم مكتب السجل التجاري 30 خدمة على أن لا تزيد مدة المعاملة عن 10 دقائق بأي حال من الأحوال.