شاهد ماذا حدث.. اعتداء ‏عامل دليفري على فتاة في عقار بالقاهرة

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل عقار والتعدي عليها، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما اثناء نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالإستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وبإستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة ، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة ، وإكتفت بنشر الإستغاثة فقط ، تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف ، وبحوزته دراجة نارية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.