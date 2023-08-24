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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1650 حالة إشغال وتعد على الطريق العام في الجيزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات . 


كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافه الانشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.


وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية و أحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن . 


حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحه فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً علي السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظراً لاشتعال النيران المتكرر في المخلفات . 


بالإضافة إلى غلق وتشميع منشاة مخالفة لصناعه الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكه الخرسة بمدينة الحوامدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حمله مكبرة بقطاع هضبة الاهرام اسفرت عن  رفع ١٤٠٠ حالة اشغال بمناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الاهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات . 
كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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