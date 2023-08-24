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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الزراعية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء لجنة قطاع الدراسات الزراعية .

جاء ذلك برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وبحضور الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور نظمى عبد الحميد عبد الغنى أمين اللجنة، والدكتور محمد سعيد أبو والى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ ومقرر لجنة البرامج الجديدة، والدكتور زاهر أحمد محمد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم وعضو اللجنة من الخارج والدكتور مجدى محمد عبد المنعم عثمان الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، الدكتور الشوادفى منصور مقرر لجنة بكالوريوس بلجنة القطاع، أحمد أنور عثمان مدير عام بالمجلس الاعلى للجامعات وآمال فهمى أحمد مدير مكتب عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

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رحّب القاصد بأعضاء اللجنة مشيدا بمجهودات لجنة قطاع الدراسات الزراعية وأهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ المشروعات القومية التى تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وأهمية تطوير البحث العلمى الزراعى وتبنى الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع والتوسع فى الزراعة الدقيقة والذكية وتطوير برامج التدريس فى الكليات، مؤكدا أن كلية الزراعة بالجامعة كلية عريقة تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وتسعى دائما لتطوير برامجها التى تواكب احتياجات سوق العمل وتساهم فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

يأتى هذا اللقاء ضمن زيارة لجنة قطاع الدراسات الزراعية لكلية الزراعة لمراجعة برنامجى البيوتكنولوجى وسلامة تصنيع الغذاء، حيث قامت اللجنة بتفقد الكلية ومراجعة الضوابط واللوائح وتم تعديل بعض النقاط، وقد أثنت اللجنة على المقومات البشرية والمادية بالكلية وعراقة الكلية ووافقت عن لائحتي البرنامجين، وأشادت بأداء إدارة الكلية وانتظام العمل بها، وكان فى استقبال اللجنة عمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

البحث العلمي الأعلى للجامعات التنمية المستدامة الدكتور أحمد القاصد الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الاعلى للجامعات رئيس جامعة المنوفية

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