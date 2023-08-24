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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في قلب مدينة بدر بالقاهرة، شهدت أروقة كمبوند شهير واقعة مؤلمة تركت أثرًا عميقًا في قلوب الجميع. إنها واقعة طعن زوجة لزوجها بسكين في قلبه، تلك المديرة المحترفة في عالم التسويق التي انقلبت حياتها وحياة زوجها رأسًا على عقب.

 

 

صراعات ترتسم في أروقة الكمبوند

 لم تكن الواقعة مفاجأة مطلقة، فتراكمت الخلافات والتوترات بين الزوجين بشكل ملحوظ. واشتعلت الخلافات بينهما بسبب تحريض الزوجة على سكان الكمبوند ضد الإدارة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا.

 

الانفعالات المؤلمة ومأساة القرار الخاطئ

 في أحد الأيام، تصاعدت الأمور إلى حد الانفعالات العارمة، حيث عاتب الزوج زوجته على تصرفاتها. ونشبت مشادة كلامية بينهما، تبعها انفعالات قوية أفضت إلى صفعة قوية من الزوج لزوجته. فتأثرت الزوجة بشدة وأخذتها حالة هياج عصبي أججها الغضب والحزن.

 

 طعن القلب وصراع الأمل

وبعد أن طالتها لحظة الغضب، لم تتمالك نفسها ولجأت إلى أسوأ الأفعال. فاستلت سكينًا بقبضتها بقوة، ودون تردد طعنت زوجها في قلبه. تلك اللحظة الرهيبة التي غيرت مجرى حياتهما إلى الأبد.

 

الإخفاء والإدعاء

وما أن أدركا وقوع الجريمة، اتخذا قرارًا خطيرًا وهو عدم الإفصاح عن المشاجرة والهجوم. ولم يكن الهدف سوى تجنب المسائلة القانونية والعقوبات المحتملة.

وأشارت التحريات أن الزوجة قامت بإلقاء السكين المستخدم فى الواقعة بالشارع واصطحبت زوجها لأحدى المستشفيات وتم إدخاله غرفة العناية المركزة لتلقى العلاج.

 

كشف الحقيقة

 لم يستمر الأمر في الخفاء طويلاً. بفضل التحقيقات الدقيقة وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم الكشف عن الحقيقة المريرة. فاندلعت المشادة الكلامية وتطورت إلى مشاجرة مروعة تسببت في جريمة القتل البشعة.

 

 نهاية الصراع

 

وقد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، أدعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.
 

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء إرتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقى القبض علي المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

ختام مؤلم وعبرة

وتبقى هذه الواقعة عبرة قاسية عن أهمية التحكم في الانفعالات والبحث عن حلول سلمية لحل الخلافات. فقد تحوّلت قصة حب إلى مأساة مروعة، تُذكّرنا بأهمية الحوار والتفاهم في الحفاظ على العلاقات والحياة.

 

كمبوند الصراع المستشفيات مهندس الفيلا الزوجة القبض

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جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

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