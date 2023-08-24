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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مخزن عالمي لتوريد الحبوب.. رئيس الوزراء يكشف رؤية مصر لحل أزمة الغذاء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس في توسيع عضويته والتي ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة للتعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي، وقد حرصت مصر على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال مشاركتها في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة بريكس بلس، كما انضمت لبنك التنمية الجديد 2021 وتتطلع أن تكون مثل عضوا فاعلا ومؤثرًا في التجمع للإسهام في إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لموجهة التحديات التي تعاني منها الدول، والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب. 

رئيس الوزراء: مصر مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في قمة البريكس بجوهانسبرج، نيابة عن الرئيس السيسي، أن رؤية مصر في إطار ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بالتعامل مع أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية اليوم وهي أزمة الغذاء وتباعاتها من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة نظم الري الحديثة المستدامة. 

وتابع رئيس الوزراء أن مصر مستعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مخزن عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم  في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البريكس المجتمع الدولي الرئيس السيسي

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