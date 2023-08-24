عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

استخراج شهادة تحركات
استخراج شهادة تحركات

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج  شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر ، وتقدمها وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، والإنجاز.

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

  • يمكن انشاء حساب على موقع وزارة الداخلية بالدخول على العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.
  • الدخول على الموقع
  • إنشاء حساب على الموقع
  • تسجيل دخول
  • اختيار "إنشاء حساب جديد"
  • ادخال البيانات الشخصية الصحيحة
  •  ادخال الرقم القومي 

شهادة التحركات 2023

ما هى شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟
إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة

استخراج شهادة التحركات أونلاين

وتعد شهادة التحركات من بين المستندات الهامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

توضح شهادة التحركات، تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

  1. - الدخول على موقع وزارة الداخلية  وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
  2. - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.
  3. - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، وسم الجهة المقدم إليها الشهادة.
  4. -  يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.
  5. - تقوم بالدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا 

وهناك مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر  موقع وزارة الداخلية، والتي تشمل ما يلي:

  1. - استخراج قيد الوفاة.
  2. - كما يمكن عبر الموقع إصدار وثيقة الميلاد.
  3. - ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني أيضا طلب إصدار ملصق إلكتروني.
  4. - يمكن تقديم طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.
  5. - كما توفر الوزارة إمكانية استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين.
  6. - كما يمكن للمواطن الحصول على قيد فردي.
  7. -  الحصول على وثيقة زواج ووثيقة طلاق.
استخراج شهاده استخراج شهادة تحركات شهادة تحركات الكتروني خطوات استخراج شهاده خطوات استخراج شهادة تحركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ