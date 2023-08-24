بسبب قضية الانتخابات.. مساعد ترامب السابق يسلم نفسه لسجن مقاطعة فولتون

سلم مارك ميدوز، أحد المتهمين الـ18 مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية التدخل في الانتخابات بولاية جورجيا 2020، نفسه لسلطات مقاطعة فولتون وتم حجزه اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، نفسه في وقت لاحق اليوم الخميس للسلطات في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث يواجه 13 تهمة جنائية بشأن محاولاته المزعومة لتخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، سيتم حجز الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وهو المرشح الأوفر حظًا في السباق ليصبح المرشح الجمهوري للبيت الأبيض مرة أخرى، في مقاطعة فولتون وسيتم تصويره، قبل إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 200 ألف دولار تم التفاوض عليها مسبقًا.

وسلم العديد من المتهمين الآخرين إلى جانب ترامب في القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أنفسهم يوم الأربعاء، بما في ذلك محاميا ترامب السابقان رودي جولياني وسيدني باول، وكذلك جينا إليس، المحامية السابقة لحملة ترامب.