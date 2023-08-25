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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات.. إزاي تشوف أفلام كاملة مجانا على يوتيوب

YouTube
YouTube

 

تقدم منصة "يوتيوب" YouTube مزايا كثيرة قد لا يعرفها البعض، منها أنه يمكنك مشاهدة أفلام كاملة مجانا تماما بدون دفع أي اشتراك وبطريقة سهلة وبسيطة.

لا تتوقع أن تكون الأفلام المعروضة على  يوتيوب  جديدة أو تلك الحاصلة على جوائز عالمية ولن تجد مكتبة ضخمة مثل تلك الموجودة على منصة نتفليكس أو Hulu، ولكن بالتأكيد ستجد أفلام يمكنها أن تكون مصدر تسلية وبهجة وقت فراغك. إليك في السطور التالية طريقة الوصول إلى قائمة الأفلام المجانية سواء كنت تدخل على الموقع من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو من خلال هاتفك النقال.

 

كيفية مشاهدة أفلام يوتيوب من الكمبيوتر

قم بزيارة صفحة YouTube الرئيسية من متصفح الويب على الكمبيوتر وانقر على الثلاثة شرائط مثل الساندوتش الموجودة أعلى الشاشة.

YouTube 

ثم انقر فوق "الأفلام والبرامج التلفزيونية" في الشريط الجانبي "استكشاف"Explore.

YouTube 

قم بالتمرير لأسفل إلى أفلام Primetime المجانية وانقر فوق "عرض الكل" View all.

YouTube 

كيفية مشاهدة أفلام كاملة من خلال هاتفك

افتح تطبيق يوتيوب الخاص بهاتفك.

اضغط على أيقونة الاستكشاف في الجزء العلوي بجوار الفئات categories.

انقر على خيار  الأفلام والتلفزيون Movies & TV

قم بالتمرير لأسفل إلى أفلام Primetime المجانية، ثم انقر فوق عرض الكل.

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النقطة الجديرة بالملاحظة هو أنك لا تحتاج إلى تسجيل الدخول على حساب YouTube لمشاهدة الأفلام ذات التصنيف PG وG، ولكن الأفلام ذات التصنيف العمري 14A ستتطلب تسجيل الدخول للتأكد من السن المناسب لكن في كل الأحوال تسجيل الدخول يعطيك ميزة حفظ بعض مقاطع الفيديو على غرار قائمة المشاهدة على Netflix لمشاهدتها في وقت لاحق أو المتابعة من حيث توقفت بعد الخروج من الموقع أو التطبيق.

 

يوتيوب YouTube أفلام كاملة مجانا نتفليكس

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