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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها السرطان وكوفيد.. YouTube يشن حملة إزالة للمحتوى الطبي المضلل

YouTube
YouTube

أعلنت إدارة  يوتيوب  عن سياسة جديدة لمكافحة المعلومات الطبية المضللة والخطيرة التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، خاصة وأن المنصة أصبحت مرتعًا لكل مقاطع الفيديو التي تعطي نصائح ووصفات طبية لا تستند على أساس علمي.

وقالت الشركة، وفقا لتقرير موقع CNBC الإخبارية، إنها ستعمل على تبسيط مبادئها التوجيهية الحالية لتندرج تحت ثلاث فئات: الوقاية والعلاج والتحريم، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة للتطبيق ، سيزيل  YouTube  المحتوى الذي يتعارض مع الإرشادات الصحيحة الموضوعة من قبل مسؤولي الصحة حول المواضيع العلمية والطبية المختلفة مثل وباء كورونا Covid-19 والصحة الإنجابية والسرطان والمواد الضارة وغيرها من المواضيع.

YouTube 

وقالت الشركة: "في حين أن الإرشادات والوصفات الطبية يمكن أن تتغير بمرور الوقت عندما يتقدم العلم وتزداد معرفتنا، فإن هدفنا هو التأكد من أنه عندما يتعلق الأمر بمجالات بها إجماع علمي ومدروسة جيدًا ، لا مجال للمساومة والمغالطة، YouTube  ليست منصة لتوزيع المعلومات التي يمكن أن تلحق الضرر بالناس".

 كافح موقع يوتيوب التابع للشركة الأم جوجل Google تاريخيا مع عملية تنسيق المحتوى الذي يتم تحميله على نظامه الأساسي. رفع مشرف سابق على YouTube دعوى قضائية ضد الشركة في عام 2020 ، زاعمًا أن العديد من المشرفين على المحتوى يستمرون في مناصبهم لمدة تقل عن عام وأن الشركة "تعاني من نقص مزمن في الموظفين".

نتيجة لعدم وجود عدد كاف من المشرفين على المحتوى المقدم على النظام الأساسي، غالبًا ما تصارع الشركة للحاق بالركب والتأكد من كل الفيديوهات المقدمة على منصتها ، وتسابق الزمن لإزالة المشاركات التي تنتهك إرشاداتها العامة المعمول بها.

قال موقع YouTube إنه سيعيد تقييم الفيديوهات الطبية لرؤية ما إذا كانت الحالة تتناسب مع سياسته الطبية الجديدة من خلال تقييم وتصنيف ما إذا كانت تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة وتقدم معلومات مضللة، مشيرة إلى السرطان كمثال لأن الناس غالبًا ما يلجأون إلى الإرشادات من منصات مثل YouTube بعد معرفة التشخيص.

تصريحات الشركة الرسمية تؤكد أن المحتوى الذي لا يشجع على تلقي العلاج الصحيح وفقا لإجماع الأطباء أو يروج للعلاجات الوهمية أو غير المؤكدة ستتم إزالته.

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على الجانب الآخر أكد موقع YouTube أن المحتوى الذي يفيد المصلحة العامة سوف يظل متاحًا ، حتى إذا كان ينتهك بعض بنود السياسة الجديدة، على سبيل المثال ، إذا اعترض أحد المرشحين السياسيين على الإرشادات الصحية الرسمية أو عُقدت جلسة استماع عامة تتضمن معلومات غير دقيقة ، فقد لا يزيلها YouTube.

ولكنها ستلجأ إلى حيلة أخرى وهي إضافة سياق من عندها لمقاطع الفيديو للتونيه للمشاهدين في هذه الحالات.

YouTube السرطان كوفيد كورونا وباء COVID يوتيوب

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