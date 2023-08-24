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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 شخصًا وكيانًا قالت إنهم مرتبطون بالترحيل القسري ونقل أطفال أوكرانيا وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية. 

 

قالت وزارة الخارجية إنها تتخذ أيضًا خطوات لفرض قيود على التأشيرات على ثلاث سلطات عينتها روسيا بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان لقاصرين أوكرانيين.

 

تقدر أوكرانيا أن السلطات الروسية قامت بترحيل أو تهجير أكثر من 19,500 طفل قسريًا من منازلهم منذ بداية الغزو في فبراير الماضي.

 

قال جيمس أوبراين رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية اليوم: "سنواصل لفت الانتباه إليه، ونستمر في تحديد الأفراد والمؤسسات المعنية، ونسلط الضوء عليه حتى يتم لم شمل هؤلاء الأطفال مع أسرهم". 

 

ومن بين الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات كان "آرتيك"، الذي قالت الولايات المتحدة إنه "معسكر صيفي" مملوك للحكومة الروسية يقع في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

 

قالت إن المعسكر الصيفي يضم أطفالاً أوكرانيين يتم وضعهم بعد ذلك في "برامج إعادة التعليم الوطنية" ويُمنعون من العودة إلى أسرهم. كان مدير آرتيك أيضًا من بين الذين فرضت عليهم عقوبات.

 

كما تم استهداف مستشار حاكم بيلجورود، ومفوضي حقوق الطفل في منطقتي كالوغا وروستوف، ورئيس حكومة جمهورية الشيشان، من بين آخرين.

 

اعترفت روسيا بنقل آلاف الأطفال إلى خارج أوكرانيا، لكنها قالت إن ذلك تم حصرا لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الحرب.

 

وفي إعلان تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا، قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن بلادها "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما ترتكب روسيا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

 

في المقابل، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن الدول الغربية تكذب بشأن اختطاف أطفال أوكرانيين. وأضاف فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تنقذهم بالفعل.

 

وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة أطفاله ماريا لفوفا بيلوفا.وهم متهمون بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا - وهي جريمة حرب، إذا ثبتت صحتها.

أوكرانيا أطفال عقوبات روسيا واشنطن

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