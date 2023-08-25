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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

صدى البلد

شهد احد المجمعات السكنية بمدينة بدر بمحافظة القاهرة واقعة مؤسفة حيث اقدمت زوجة على طعن زوجها بسكين المطبخ بعد مشادة بينهما .

الزوج اخفى الادلة خوفا على زوجتة 

بعد أن تصاعدت الأمور إلى حد الانفعالات العارمة، حيث عاتب الزوج زوجته على تصرفاتها. ونشبت مشادة كلامية بينهما، تبعها انفعالات قوية أفضت إلى صفعة قوية من الزوج لزوجته فتأثرت الزوجة بشدة وأخذتها حالة هياج عصبي أججها الغضب والحزن.


وبعد أن طالتها لحظة الغضب، لم تتمالك نفسها ولجأت إلى أسوأ الأفعال. فاستلت سكينًا بقبضتها بقوة، ودون تردد طعنت زوجها في قلبه. تلك اللحظة الرهيبة التي غيرت مجرى حياتهما إلى الأبد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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