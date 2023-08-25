غادة عبدالرازق تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، علي مشاركة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام



وظهرت غادة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل الأسود و اللون الابيض، ومعتمدة علي الميكب الهادئ الذيأبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي ظهرها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالحويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبيرمن الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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