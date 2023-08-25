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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غيم على الشرفات.. مجموعة شعرية جديدة بالهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة الشعرية (غيمٌ على الشرفات)، تأليف: رفعت بدران.

ومن أجوائها:

 

يقول القتيل لقاتله...
لك ما شئت...
إن أنت...
قررت قتلي
فسدد مسدسك الآن...
حين أشيح بوجهي عنك...
إلى الرأس... لا القلب...
فالقلب...
خبأتُ فيه الوطن

المجموعة الشعرية (غيمٌ على الشرفات)، تأليف: رفعت بدران، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

 

وكان قد صدر من قبل كتاب (حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون)، تأليف: د. أيمن أبو الشعر.

ينطلق الكتاب من الخصال الحميمة للشاعر العالمي رسول حمزاتوف، كما عايشها عن قرب مؤلف الكتاب الشاعر السوري أيمن أبو الشعر، متابعاً طبيعة حمزاتوف الجبلية العفوية المرحة، وتمتعه بسرعة البديهة، إلى جانب التواضع المميز والشهامة. 

ويهتم الكتاب لأول مرة بذكر ما عاناه حمزاتوف في مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي، مستقياً ذكريات مُرّة من فمه مباشرة، ضمن إطار الرد على محاولات تشويه اسمه الثقافي الجميل بعد رحيله عن عالمنا، ويبرز تفاعل حمزاتوف مع الشعب العربي وقضاياه، وزيارته النوعية إلى سوريا، ويقدم دراسة مكثفة لخصائص شعر حمزاتوف عبر نماذج من أشعاره في مختلف المجالات: السياسية والوجدانية والإنسانية، وعمق الحكمة التي تمس جوهر الإنسان.

ويترجم المؤلف مختارات متنوعة من قصائد رسول حمزاتوف تمثل معظم المواضيع المفضلة لديه.

الهيئة العامة السورية للكتاب المجموعة الشعرية غيم على الشرفات تأليف رفعت بدران حمزاتوف

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