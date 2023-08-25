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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنت الأصول .. أنغام تتجاهل التعليق على رسالة شيرين في حفل ليلة الدموع

شيرين وأنغام
شيرين وأنغام

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل برسالتها الخاصة إلى الفنانة أنغام في فقرتها مساء الخميس، ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع التي شارك بها عدد كبير من نجوم الطرب الحزين. 

وتجاهلت أنغام رسالة شيرين عبد الوهاب ولم تعلق عليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بنشر فيديو لفقرة الفنان تامر عاشور وأحمد سعد مشيدة بأدائهما. 

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز.. وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك الفنانة أنغام". 

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب الشكر للشخص الذي وقف بجانبها ودعمها كثيرا، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ". 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

أنغام شيرين أحمد سعد الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان تامر عاشور

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