عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا يا بنت الأصول .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى أنغام في ليلة الدموع

صدى البلد

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز.. وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك الفنانة أنغام". 

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب الشكر للشخص الذي وقف بجانبها ودعمها كثيرا، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع. 

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ". 

لمشاهدة الفيديو من هنا

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 

 وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء اليوم  بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

شيرين أنغام الهيئة العامة للترفيه التسعينيات الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

بركات يكشف عن الجلسة النارية بين الخطيب والشناوي في مران الأهلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

تشارليز ثيرون ترفض بطولة فيلم بسبب الوزن الزائد

خلال أسبوع.. تعرف على إيرادات فيلم السوبر هيرو الجديد Blue Beetle

ريانا تستقبل طفلها الثاني من المغني إيساب روكي

المخرج ماندو العدل يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «الملحد»

ضمن فعاليات مهرجان العلمين .. تعرف على موعد حفل ويجز

داخل على المليار دولار.. إيرادات فيلم Oppenheimer بعد شهر من عرضه

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

بعد سره الباتع.. شمس الكويتية تكشف سبب توقفها عن التمثيل| فيديو

ترشيحاتنا

خفض معدلات البطالة.. مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون مع الحكومة المصرية

موعد الجزء الثاني من جعفر العمدة .. محمد رمضان يحسم الأمر

سور يستحب قراءتها يوم الجمعة.. 3 سنن واظب عليها النبي

الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ وباء قادم يجتاح العالم.. تفاصيل

كيف اختار الرئيس السيسي المستشار محمد شوقي نائبا عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ