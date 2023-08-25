شكرا يا بنت الأصول .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى أنغام في ليلة الدموع

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها.

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز.. وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك الفنانة أنغام".

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب الشكر للشخص الذي وقف بجانبها ودعمها كثيرا، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع.

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ".

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وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء اليوم بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.