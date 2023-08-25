يزن 115 كيلو.. سجن فولتون ينشر بيانات ترامب بعد دخوله| وثيقة

نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية يوم الجمعة، بيانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتهم الموجهة إليه بعد أن سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وطبقا لسجل حجز مقاطعة فولتون فإن ترامب يبلغ طوله 6 أقدام و3 بوصات، ويزن 215 رطلا، أي حوالي 115 كيلو جرام.

ووصل ترامب إلى السجن بعد الساعة 7:30 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي في موكب على الطراز الرئاسي، وتم حجزه وأخذ بصمات أصابعه في غضون دقائق، وفقا لسجلات السجن، وتم إطلاق سراحه بعد حوالي 20 دقيقة، بحسب السجلات.

وأكد مدير شرطة مقاطعة فولتون باتريك لابات، أن صورة جنائية لترامب التقطت بالفعل قبيل مغادرته.

ونشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون صورة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم تصويره صورة جنائية مثلما يتم مع المتهمين في الولايات المتحدة.