السيسي يوجه بتطوير منظومة التقاضي والشهر العقاري.. ونواب: يحقق سرعة حل النزاعات وضمان حقوق المواطنين

الرئيس السيسى يوجه باستخدام التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في عمل المحاكم

برلمانى: تطوير منظومة التقاضي يتماشى مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

عضو تشريعية البرلمان:تطوير منظومة التقاضى يسهم فى سرعة صدور أحكام القضاء

أشاد عدد من النواب بما حدث فى اجتماع الرئيس السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن مناقشة تطوير منظومة التقاضى ، وأكدوا أن منظومة التقاضى مرتبطة بقضايا المواطنين ، كما أن تطوير الجانب التقنى فى المحاكم يساهم فى سرعة صدور أحكام القضاء وحل النزاعات.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن توجيهات الرئيس السيسى للمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تطوير منظومة التقاضى أمر جيد.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس يتابع كل مناحى الحياة ويسعى للعمل على تطويرها ، مشيرا إلى أن تأخير إنجاز القضايا يترتب عليه نزاعات وأمور أخرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات الرئيس السيسى ليست الأولى خاصة فى ظل توجيهاته من قبل بضرورة تطوير الشهر العقارى من خلال الميكنة والرقمنة.

وتابع : تطوير منظومة التقاضى يأتى مع انتقال الحكومة بكل وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل الوزارات بها ، مؤكدا أن تطوير منظومة التقاضى يساهم فى تقليل وقت التقاضى ، ما يجعلنا نصل لنتائج جيدة.

وأشادت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بما حدث فى اجتماع الرئيس السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن مناقشة تطوير منظومة التقاضى.

وأكدت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة التقاضى مرتبطة بقضايا المواطنين ، مشيرا إلى تطوير الجانب التقنى فى المحاكم يساهم فى سرعة صدور أحكام القضاء وحل النزاعات.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا لدينا محاكم متهالكة وغير ادمية وتحتاج بالفعل إلى ضرورة التطوير ، ضمن تطوير منظومة التقاضى ، وسيكون ذلك فى صالح المواطن والقضاة.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية .